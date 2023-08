Donna investita da un’auto mentre cammina: è grave

LIGNANO. Una donna è stata soccorsa dal personale medico infermieristico, nella serata di giovedì 10 agosto, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Lignano Sabbiadoro, in viale Europa.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la donna è stata investita da un'automobile mentre stava camminando.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Lignano Sabbiadoro e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna ferita, che è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie ma non in pericolo di vita.