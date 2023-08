Mattia Tirelli nuovo assessore comunale di Pordenone

PORDENONE. È Mattia Tirelli, 41 anni, figlio del noto oncologo Umberto e responsabile amministrativo e organizzativo del Tirelli Medical Group a Pordenone in via Vallona, che gestisce proprio insieme al padre, ex primario al Cro di Aviano, il nuovo assessore comunale all'ambiente di Pordenone. Tirelli, consigliere comunale della lista Ciriani Pordenone cambia.

Succede a Monica Cairoli, dimessasi giovedì 10 agosto a seguito dello stress e delle tensioni scaturite dalla presentazione, da parte dell'esecutivo, del progetto Polo Young dell'ex Fiera, che prevede tra l'altro l'abbattimento di 53 tigli storici sani che ora formano un viale.

Una porzione di via Molinari tutelata dalla Soprintendenza regionale prima che la Soprintendenza ai fondi del Pnrr emettesse parere contrario, dando di fatto il via libera al progetto che venerdì 11 agosto approda in giunta comunale dopo l'approvazione della conferenza dei servizi.

Mattia Tirelli, grande appassionato di sport, è anche un runner di razza, con la passione per le ultramaratone. Monica Cairoli resta nel gruppo consiliare del sindaco Ciriani.