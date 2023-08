Cade dalla bici lungo la ciclovia: è grave

DOGNA. Una persona è stata soccorsa dal personale medico infermieristico, nel pomeriggio di sabato 12 agosto, per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta autonoma da una bicicletta.

L'incidente si è verificato lungo la ciclovia Alpe Adria, all'altezza del territorio comunale di Dogna. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona che ha preso in carico la persona, poi trasportata all'ospedale di Tolmezzo in condizioni serie ma non in pericolo di vita.