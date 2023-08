Moto si scontra con un’auto: un morto

MUZZANA. Una persona di 37 anni residente a Portogruaro ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 12 agosto, a Muzzana del Turgnano.

Una motocicletta, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un'automobile, condatta da una donna, lungo la strada statale 14.

Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilevi.