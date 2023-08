La magia del concerto all'alba a Villa Manin con Remo Anzovino

Èstato un vero e proprio viaggio musicale di un’ora e mezza, al sorgere del sole, in uno dei luoghi più incantevoli del Friuli-Venezia Giulia: questo è quello che è accaduto oggi all'alba nel parco di Villa Manin. Lì, alle 5:30 del mattino, nel momento in cui un nuovo giorno comincia, si sono accese le note del pianoforte di Remo Anzovino, uno dei più originali compositori e pianisti contemporanei che ha fatto vivere al pubblico un sogno, invitandolo – attraverso la musica del nuovo disco “Don’t Forget to Fly” - a cercare nella realtà di tutti i giorni il cielo dove far volare e far vivere, senza soffocarli, i propri desideri.

