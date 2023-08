l’intervista

L’Aquila vuole gli atti del processo Vajont, lo storico: «Restino a Belluno, è un risarcimento per le vittime»

Lo storico Maurizio Reberschak spiega come funziona la legge che prevede il rientro delle carte nei luoghi in cui si è tenuto il processo, quindi in Abruzzo: «Lo Stato ha riconosciuto la responsabilità nella tragedia che ha fatto migliaia di morti»

marcella corrà