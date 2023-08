Piscina, film e pic-nic al parco: ecco cosa fare a Ferragosto a Udine e dintorni

Rispetto a ciò che accadeva prima della pandemia da Covid, la città, a ridosso del 15 agosto, non si è del tutto svuotata. Non è difficile trovare bar, panifici e ristoranti aperti nonostante sia la settimana di Ferragosto, per la gioia di tutti coloro che, anche a causa dell’aumento dei prezzi, hanno deciso di restare a Udine.

Abbiamo provato a raccogliere alcune idee su cosa fare domani tra musei, luoghi di svago, centri commerciali. Senza dimenticare che, a pochi chilometri da Udine, le occasioni di intrattenimento tra concerti, sagre ed eventi non mancano, da assaporare grazie alla classica gita fuori porta di una giornata.

Il meteo

Sul fronte del meteo, Ferragosto si prospetta una giornata soleggiata e piuttosto calda, con la colonnina di mercurio che in pianura raggiungerà i 34 gradi.

In piscina e al fiume

Giornata ideale da trascorrere nella piscina di via Ampezzo, luogo ideale per trascorrere una giornata tra acqua e relax. L’impianto resterà aperto dalle 10 alle 19.30, (l’ingresso costa 6,50 euro), con la possibilità di noleggiare un ombrellone con due lettini a 8 euro. Spostandosi di qualche chilometro in auto o in moto, il ventaglio di possibilità si allarga, grazie soprattutto ai fiumi che attraversano Pedemontana, la Collinare e il Cividalese.

Ci sono, ad esempio il Natisone (Purgessimo, Biarzo o Premariacco le zone più gettonate), il Tagliamento (Ragogna e Camino al Tagliamento) o volendo salire di quota il mitico Palâr ad Alesso di Trasaghis.

Al museo

Il 15 agosto, però, può essere la giornata giusta per visitare le strutture museali della città, spesso poco conosciute proprio dai residenti. Ci sono i Civici Musei, distribuiti tra il Castello e il Museo Etnografico, tutti aperti dalle 10 alle 18 (info sui costi sul sito www.civicimuseiudine.it), oppure il Museo Diocesano e le Gallerie del Tiepolo (www.musdioc-tiepolo.it). Un’esposizione temporanea è visitabile anche negli spazi della Galleria Modotti, con la mostra “Udine in bianco e nero. Fotografie d’epoca”.

Le sagre

Ferragosto è uno dei periodi più ricchi per le feste di paese. Gli appuntamenti a due passi da Udine sono innumerevoli: la sagra del frico a Carpacco, la Sagra d’Agosto e dei gamberi di fiume a Bagnaria Arsa, la festa del lampone e del mirtillo ad Avasinis, il Festival di Majano.

Il cinema

Chi resta in città può dedicarsi al cinema: due le location proposte, il Visionario e il parco Loris Fortuna. Domani, alle 21.15, nel cinema all’aperto allestito a due passi da piazza Primo Maggio, sarà proiettato “Il Sol dell’Avvenire”, pellicola firmata da Nanni Moretti. Nelle sale del Visionario si potrà invece assistere alle proiezioni dei film “Barbie”, “I peggiori giorni” e “Il mio vicino Totoro” (tutti i dettagli sono disponibili su visionario.movie).

Resterà accessibile a Ferragosto anche il centro commerciale Città Fiera. Oltre al Cine Città Fiera (dalle ore 16), all’Hollywood Kart Planet e al Dino Park (dalle 10.30 alle 12. 30 e dalle 15 alle 19), saranno aperti una decina tra ristoranti e locali.

Al parco

Sarà certamente molto frequentato, soprattutto per pic-nic e pranzi all’aperto, anche il parco del Cormor, soprattutto dalle famiglie