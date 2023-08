Dall’auto spariscono attrezzature sportive e un computer: furto da 3mila euro

MOIMACCO. Sono riusciti a rubare diverse attrezzature sportive per il ciclismo, un computer portatile e denaro contante da un'automobile, di proprietà di un cittadino tedesco di 32 anni, che era stata parcheggiata lungo via Boiani, a Bottenicco, non distante da villa De Claricini Dornpacher.

I ladri hanno spaccato un finestrino anteriore dell'auto, una Skoda Octavia. Il danno supera i 3mila euro. Indagini dei carabinieri di Cividale.