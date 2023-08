Dodicenne cade in una scarpata con la bicicletta ai laghi di Fusine: ferita

TARVISIO. Una ragazzina di dodici anni, che si trova in montagna per partecipare a una colonia estiva, è caduta in una scarpata mentre stava percorrendo in bicicletta un sentiero ad Aclete, nella zona dei larghi di Fusine. L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 13 agosto. La dodicenne ha riportato diverse ferite che hanno suggerito al personale sanitario arrivato sul posto il trasferimento della bambina in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sono intervenuti in supporto anche i tecnici del Soccorso alpino di Cave del Predil.



Alle 17 di domenica è arrivata inoltre una richiesta di soccorso al Nue112 da parte del genitore di un ragazzo friulano del 1994, che si era allontanato dalla comitiva di amici che facevano il bagno nel torrente Palar e che alle 15 non era ancora rientrato. La Sores ha attivato la stazione di Udine del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Il ragazzo si era allontanato per raggiungere delle pozze più alte e si era trovato in difficoltà nel tornare indietro. Lo hanno trovato – infreddolito ma in buone condizioni di salute - alcuni soccorritori della Guardia di Finanza, che lo hanno aiutato a rifare l'itinerario a ritroso.



La squadra del Soccorso alpino di Cave del Predil è intervenuta anche tra le 11 e le 11.40 per un parapendio che era atterrato su alcuni alberi sul Monte Lussari. Un intervento risoltosi da solo con il parapendista che è riuscito a divincolarsi e a decollare di nuovo e i soccorritori che hanno assistito finché non erano certi del buon esito.

Poco prima delle 17 una donna ha avuto un malore, probabilmente per un colpo di calore al lago Superiore di Fusine. La donna, una turista marchigiana, faceva parte di una comitiva. È stata raggiunta dai soccorritori della stazione di Cave del Predil e dalla Guardia di Finanza e trasportata con la barella fino in strada per essere consegnata all'ambulanza.