Fanno esplodere un petardo ad alto potenziale durante la partita: tre feriti

GEMONA. Tre persone, due minori, uno di 10 e uno di 11 anni, e un uomo di 68 anni, nel tardo pomeriggio di sabato 11 agosto, sono rimasti feriti a causa dello scoppio di un petardo ad alto potenziale durante una partita di calcio.

È successo a Gemona, allo stadio Simonetti, durante il match di Coppa Carnia tra l'Asd Villa Santina e l'Asd Cedarchis. Già prima dell'inizio dell'evento sportivo alcuni tifosi, dagli spalti, avevano iniziato ad accendere fumogeni e bengala.

A metà del primo tempo c'è stato un forte boato. Alcune schegge, poco dopo, hanno colpito al volto e alle gambe due ragazzini e un adulto, che sono stati subito soccorsi e medicati sul posto dagli operatori sanitari del 118.

I feriti hanno riportato lievi contusioni. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Gemona, che sono al lavoro per identificare i responsabili. Rischiano una denuncia e il Daspo.

Alla partita era presente anche il sindaco, Roberto Revelant, che stigmatizza l'accaduto.

"Una perfetta organizzazione dell'evento sportivo ad opera dell'Asd Campagnola con la collaborazione dei volontari e delle maestranze comunali, che ringrazio, è stata macchiata da questo spiacevole episodio.

Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi. Ho accompagnato personalmente due delle persone ferite, medicate prima sul posto, al punto di primo intervento. Li ho sentiti al telefono questa mattina e mi hanno confermato di non aver riportato conseguenze gravi. Resta il dispiacere per quanto successo".