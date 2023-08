In scooter contro un’auto: ferito

VILLA SANTINA. Una persona è stata soccorsa dal personale medico infermieristico, nella mattinata di domenica 13 agosto, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 52, nel territorio comunale di Villa Santina.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Tolmezzo, si sono scontrati uno scooter e una vettura.

A rimanere ferita la persona che viaggiava sullo scooter. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, che ha preso in carico la persona, poi trasportata con ferite non gravi all'ospedale di Tolmezzo.

Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sono stati registrati rallentamenti al traffico veicolare.