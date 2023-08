Ladri in casa di un imprenditore: spariti gioielli e denaro

CIVIDALE. Si sono introdotti in casa di un imprenditore mentre l'uomo, assieme alla moglie e ai nipotini, stava dormendo. Sono entrati in una delle due camere da letto, dove l’imprenditore di 69 anni stava riposando da solo, e hanno portato via gioielli e denaro.

Il furto è stato messo a segno nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto, in un'abitazione in strada di Mezzana,a Cividale.

I ladri, entrati da una porta nel garage, hanno rovistato nelle varie stanze della casa, tranne quella in cui dormivano i nipotini con la nonna, e hanno portato via denaro contante, circa 200 euro, e alcuni gioielli.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Cividale. Alcuni elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.