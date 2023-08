Perde il controllo dell’auto che si ribalta su un fianco: tre feriti

TRICESIMO. Il conducente di un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata su un fianco. La persona alla guida e due passeggeri sono rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo.

Sul posto gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le forze dell'ordine per i rilevi.

L'incidente si è verificato, poco prima delle 13, lungo la strada statale 13, a Tricesimo. Ci sono stati rallentamenti al traffico.