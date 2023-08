Tamponamento a tre in autostrada: 4 feriti, pesanti rallentamenti al traffico

UDINE. Sono pesanti i rallentamenti al traffico veicolare lungo l'autostrada A23 (la coda ha anche raggiunto i 9 chilometri) a causa di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di domenica 13 agosto.

Poco dopo l'uscita per Udine sud tre mezzi sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena.

Quattro le persone ferite, tutte non in modo grave. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza da Cervignano e l'elisoccorso, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la polizia stradale per i rilievi.

I feriti sono stati trasporti all'ospedale di Udine.