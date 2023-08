Alpinista precipita per trenta metri mentre scala il monolite reso celebre da Mauro Corona: è in gravi condizioni

CIMOLAIS. Un volo di una trentina di metri. È quello fatto da un alpinista che a seguito della caduta ha riportato gravi ferite.

L’incidente si è verificato nella giornata di lunedì 14 agosto mentre l’uomo stava salendo il Campanile di Val Montanaia, nel territorio comunale di Cimolais, il monolite reso celebre dallo scultore, scrittore e appassionato di montagna Mauro Corona, il quale lo ha scalato decine di volte, aprendo anche alcune vie.

L'alpinista ferito è stato soccorso dai tecnici del Soccorso alpino della Valcellina: raggiunto sul luogo della caduta, è stato imbarcato sull'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, a bordo del quale è stato trasportato all’ospedale di Belluno, dove è stato ricoverato con diversi traumi.

Il personale del Soccorso alpino Fvg, nella medesima giornata, è stato allertato per altri interventi di soccorso in montagna. Al Passo Pura, nel territorio comunale di Ampezzo, dove un uomo di 65 anni di Tolmezzo ha accusato un dolore toracico: ricevute le prime cure sul posto, l’uomo è stato soccorso e portato in ambulanza in ospedale.

A San Leonardo, invece, i volontari del Cnsas sono stati attivati per un infortunio avvenuto nel bosco, in cui è rimasto contuso un uomo: i soccorritori sono riusciti a raggiungerlo, appurando tuttavia che le sue condizioni erano buone non avendo riportato ferite particolari.