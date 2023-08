Ferragosto in città tra dj set, sagre, musei e fuochi d’artificio: gli appuntamenti in provincia di Trieste e Gorizia

Ferragosto in città? Fra eventi “speciali” in riva al mare, feste con musica dal vivo, iniziative culturali, sagre e appuntamenti enogastronomici, non c’è il rischio di finire per annoiarsi. Cosa fare quindi se si decide di rimanere a Trieste, Gorizia e dintorni? Abbiamo raccolto un po’ di spunti per tutti i gusti.

Lunedì 14 agosto, negli spazi esterni di Eataly, andrà ad esempio in scena “Aspettando Ferragosto”, targato Creativa, che prevede un menù per celebrare l’enogastronomia italiana, dal fritto alla pizza alla pala, passando per una serie di piatti tipicamente estivi, abbinati ai drink stagionali, sulle note e sul ritmo della musica di dj Cozzi.

Martedì 15 agosto grigliata e musica da Acqua e Sale, intrattenimento a cura dei Kavana Club con Jor Basso e Sonja Dragocon, alla presenza del noto animatore per bambini Ernesto.

Nell’ambito degli appuntamenti promossi dal Comune per “Trieste Estate”, la serata di Ferragosto prevede “Hema. Una storia di castellieri”, alle 20.30 al giardino del Museo Winckelmann, nell’area verde del Sartorio invece, alle 21, si terrà lo spettacolo “Topi d’azzardo”.

Alle 21 al Giardino pubblico il cinema all’aperto con “Indiana Jones e il quadrante del destino”, mentre alle 21 in piazza Verdi sarà il momento di “Salsonando”. Ma l’offerta ferragostana non finisce qui. Molti dei locali attivi in città e in periferia stanno preparando aperitivi, cene e più in generale serate all’insegna di musica e intrattenimento.

Anche le sedi espositive di Erpac Fvg rimarranno aperte per il prossimo ponte di Ferragosto: al Magazzino delle Idee la mostra “Geografie sommerse. Monika Bulaj” sarà visitabile lunedì e martedì dalle 10 alle 19. Stesso orario anche per visitare il Faro della Vittoria martedì 15.

Il Comune di Trieste ricorda che nelle giornate di lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto i Musei saranno aperti con orario domenicale festivo. Non sono al momento visitabili, in quanto interessati da interventi di riqualificazione, riallestimento o trasferimento, i seguenti Musei: Aquario Marino, Museo del Mare, Museo Morpurgo, Museo di Storia Patria, Museo del Risorgimento, Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata.

le sagre

Per chi resta in città a Ferragosto, a ristoranti, pub, bar e locali che proporranno menù ad hoc, brindisi e musica, si affianca l’offerta di sagre e osmize, pronte ad accogliere le persone a caccia di proposte enogastronomiche tipiche.

Qualche esempio per la giornata di Ferragosto. Con lunghe tavolate da condividere con gli amici, il 15 agosto la sagra di Domio propone cibo e drink dalle 18 e poi i brani e l’animazione di Mauro Manni alla consolle, per celebrare in allegria la festa di mezza estate. Nel parcheggio del palasport di Chiarbola la manifestazione è curata dalla Pallamano Trieste, con chioschi dalle 18 e un concerto con la musica ispirata alle hit di Vasco Rossi. Tra le sagre parrocchiali a Ferragosto sarà aperta quella Prosecco.

Osmize

Per chi cerca invece uno spazio nel verde, tra taglieri, insaccati, formaggi, le immancabili uova sode, i dolci della casa e un buon bicchiere di vino, le osmize sono una destinazione molto amata. L’elenco di “frasche” fruibili a Ferragosto, secondo il calendario del sito di riferimento per la provincia, osmize.com, comprende Verginella e Stoka a Contovello, Colja a Samatorza, Gabrovec a Prepotto, Radetic a Medeazza, Beljan a Santa Croce, Pertot ad Aurisina, Pr’Duhtrji a Sales, Suc a Borgo Grotta Gigante, Tercon a Malchina, Zobec a San Lorenzo, Bizjak a Zolla.

Al Boa Beach si comincerà già nel pomeriggio, alle 17, con la musica di Paolo Agostinelli e il vocalist El Cartero. Anche al Mitylus si inizierà molto presto, dalle 12 e poi fino alle 22, con “Pink Barbie”: cibo, drink e due dj set, alle 16 Simon Adams e alle 20 Michelle Masullo. In centro a Muggia, in piazza Caliterna, ci sarà l’immancabile Carnevale estivo. con le premiazioni della Carneval Run e della Vogadamata, i concerti conclusivi e la proclamazione del nome della madrina del Carnevale 2024, quello dei 70 anni.

Martedì 15 agosto si festeggia Ferragosto con un grande ospite: al Base Club Experience è atteso Hugel, dj e artista internazionale. Con oltre 1 miliardo di stream totali, numerosi dischi d'oro e di platino, Hugel è uno dei rari dj in grado di produrre successi da club che sono tra i più suonati anche nelle radio. Il suo recente brano "Morenita" è al primo posto nelle classifiche di Beatport nel genere House e ha ottenuto un forte supporto da parte di importanti artisti , diventando un must-play nei dj set di tutto il mondo, da Tulum a Mykonos .

Spostandoci a Portopiccolo, al Tivoli è in agenda “Ferragosto Pool Party”: tintarella e tuffi, in piscina o nel mare, e dalle 17 “Es Vedrà”.

Il Castello di Duino, in occasione del ventennale di apertura al pubblico, sarà visitabile anche nel giorno di Ferragosto dalle 9.30 alle 17.30. Al primo piano, in Galleria, mostra di arte moderna con sculture e dipinti del giovane artista francese Paul – Clément Dambier.

A Grado i fuochi d’artificio saranno sparati contemporaneamente su due pennelli della spiaggia Git per creare un effetto tridimensionale. Botti che saranno accompagnati da musiche che avranno come trema principale la Pace. Inizio spettacolo alle 23.

Per l’occasione la spiaggia sarà aperta per mille persone (unicamente dall’ingresso tennis, quello verso le Ville Bianchi, e quello principale) che potranno assistere allo spettacolo dal vialetto che costeggia l’arenile. L’ingresso è libero e ci sarà un apposito servizio di sicurezza. Prenotazioni obbligatorie online attraverso l’App Store cercando Git, sia per accedere liberamente e anche per altre iniziative che raccontiamo.

Per l’occasione dei fuochi – ma in questo caso a pagamento – ci saranno 80 ombrelloni del reparto giallo nei pressi dell’ingresso principale della spiaggia (non le prime file per questioni di sicurezza), per 4 persone ognuno. Persone che potranno tranquillamente assistere allo spettacolo e che avranno a loro disposizione o una magnum di bollicine oppure il Gintonego accompagnato dalla Sweeps tonica.

Altra area a disposizione quella delle Antiche Terme, anche questa a pagamento e sempre su prenotazione con tavoli da 4 persone con una bottiglia di bollicine e food di tre portate.

Ed ancora al Numero Uno tavolo riservato per 4 con una bottiglia di Ferrari e finger food animata dalle 20.30 dal dj Enrico Pellizzari. L’area del Numero Uno rimane a esclusivo utilizzo dei prenotati fino a fine spettacolo pirotecnico.

E a completare la grande festa c’è anche l’Isola d’Oro dell’ingresso principale della spiaggia dove è prevista la cena e l’intrattenimento musicale con dj.

Un altro appuntamento ad alto livello di coinvolgimento quello in centro città, con la serata della vigilia di Ferragosto targata Cam Arte&Musica che, dalle 21, sul palco di Piazza della Repubblica porterà in scena Big Live Show Rockarena, un nuovo e unico show che vedrà ospiti a Monfalcone alcuni tra i più rilevanti artisti della scena Indie italiana: Eva Poles (Prozac+), Sick Tamburo, Eliana Cargnelutti, Christian Noochie Rigano, Andrea Fontana, Max Gelsi, Silvia Smaniotto. Deejay set rock and roll con Toky Dj da Virgin Radio. A condurre la serata, insieme a Gabriele Medeot, la brillante conduttrice Linda Fiore di Radio Gioconda.

Un Ferragosto stellare quello che, dalle 18, vedrà Dj Zippo, Luca Bix & Friends condurre una festa all'insegna del divertimento e dell'allegria direttamente in spiaggia, a Marina Julia, con la travolgente energia che li contraddistingue. L’attesissimo Capodanno Estivo Monfalconese apre con balli di gruppo e animazione, insieme “al maestro” e ai ballerini della Zippo Crew. Truccabimbi e body painting con l'artista triestino Massso, che già dal pomeriggio “colorerà” gli ospiti della spiaggia per prepararli alla grande festa. In serata, sul palco della spiaggia monfalconese arriva Luca Bix, pronto con il suo ritmo a travolgere il pubblico con animazione e festeggiamenti. Dalle 20 alle 22 è il turno della musica dal vivo, con la nota band Dancemania e tantissima musica anni ’80 e ’90 per far ballare tutti i presenti. Gran finale insieme ai Dj Zippo e Bix, che accompagneranno ad un vero e proprio countdown, mentre l'artista Massso renderà tutto il pubblico magicamente fluorescente... Una festa unica, ricca di ospiti e tanto sano divertimento per un Ferragosto, come vuole la tradizione, sotto le stelle e in riva al mare.

Monfalcone è musica, divertimento, intrattenimento, ma anche a Ferragosto ampio spazio è riservato alla cultura: martedì 15 agosto, apertura straordinaria del MuCa , per scoprire la storia dell’unico museo italiano dedicato alla cantieristica, con il suo percorso espositivo tra la città fabbrica, il Welfare aziendale e le guerre, il cantiere e gli imprenditori.

Ancora un tuffo nella storia per coloro che vorranno approfittare dell’apertura straordinaria della Rocca a Ferragosto, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19. Alle 18, inoltre, appuntamento nella magica atmosfera della storica fortezza monfalconese con la musica di Terra sospesa: ospite il Duo Filaments of Existence, con Giorgio Giacobbi al sax tenore e Camilla Collet alla batteria. Per raggiungere la Rocca con comodità sarà attivo il Roccabus. Informazioni e prenotazioni al numero 334 6000121 o via mail a booking@comune.monfalcone.go.it.

Il centro Giuliani, assieme all’associazione Casa delle arti organizza il tradizionale Concerto di Ferragosto, che rientra nel cartellone di “Note in città”: sarà il giardino di palazzo De Grazia (in via Oberdan) a ospitarlo, con inizio alle 21. L’ingresso è gratuito. Sul palcoscenico salirà l’Athanor Guitar Quartet oltre alla flautista Luisa Sello. Saranno eseguite pagine di Rossini, Gluck, Bach, Händel e Piazzolla. Non mancheranno poi brani di Paradiso, in prima esecuzione assoluta, e di Tortora.

Nell’ambito delle aperture dell’Erpac poi, la mostra a Palazzo Attems Petzenstein “Italia Cinquanta Moda e Design. Nascita di uno stile”. rimarrà aparta lunedì e martedì dalle 10 alle 18.

Ai musei Provinciali di Borgo Castello – Museo della Grande Guerra e Museo della Moda e delle Arti applicate le mostre “Le Orsoline a Gorizia. Un filo prezioso lungo 350 anni” e “La dolce attesa” potranno essere visitate dalle 9 alle 19.

A Gradisca poi c’è la la tradizionale mostra Ornitologica, evento che con la sua formula vintage eppure vincente ammalia grandi e piccini. Sin dalle prime luci del giorno la fiera ammalierà con il suo impagabile repertorio di suoni e colori dei pennuti.

Presenti i migliori allevatori del Triveneto, che si contenderanno il memorial Sergio Franzot - in palio il titolo di fringuello nazionale - e decine di altri titoli. Le giurie sono chiamate a esprimersi su una ventina di categorie fra cui tordi, merli, sasselli, allodole, canarini. Presenti chioschi enogastronomici, mostre mercato dedicate al gardening e all'usato, le consuete mostre mercato avicunicola, del Falco, conchiglie e fossili. Per i più piccoli una ex tempore di pittura. Imperdibile poi la gara di agility dog, a partire dalle 9.

Anche la galleria Luigi Spazzapan sarà aperta dalle 17 alle 20.

Pieris

La sera di Ferragosto si chiuderà la Festa dello sport di Pieris all’insegna della musica e di un “tombolone” da 3.500 euro. La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Pieris.

Mossa

A Mossa si rinnova una celebrazione molto sentita, dal respiro transfrontaliero: si tratta del tradizionale appuntamento dell’Assunta a Mossa, un rito antico che, di fatto, coincide con la festa del paese. Il momento culminante sarà il 15 agosto con l’assunzione della Beata vergine Maria. Si inizierà alle 12 con la preghiera dell’Angelis e la benedizione dei mezzi di trasporto «anche moto - spiega il parroco, don Moris Tonso -, biciclette e monopattini».

Alle 17 un altro momento che si ripropone con successo di anno in anno: ci sarà il concerto di campane curato, con la consueta perizia, dal Grup cultural furlan Scampanotardos che è nato e opera proprio nel piccolo paese isontino. Alle 18 il Rosario mentre, mezz’ora più tardi, ci sarà la messa solenne cantata, celebrata da don Manuel Millo. Seguirà la processione con l’immagine di Maria che si snoderà, come da tradizione consolidata, nelle vie centrali di Mossa.

Al termine, ci sarà la Sagra dell’Assunta negli spazi parrocchiali con la tombola, la cucina con vari piatti e i dolci tipici del territorio, e non mancherà il momento musicale con il dj Armency che entrerà in azione dalle 20.

Storia e tradizione si fondono nel tradizionale appuntamento religioso della processione della Madonna del Preval: un evento, quello di Ferragosto, che da sempre richiama fedeli da Gorizia e Cormòns e dai vicini paesi di Capriva, Moraro, San Lorenzo, Farra e Corona, oltre che dalla vicina Slovenia. Un clima di festa paesana.