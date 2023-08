A fuoco un tetto con impianto fotovoltaico, palazzina evacuata

SAN VITO AL TAGLIAMENTO. Dalle 13:57 di oggi, 15 agosto, squadre del comando dei vigili del fuoco di Pordenone, provenienti dal distaccamento di San Vito al Tagliamento e dalla sede centrale di Pordenone, con il funzionario di guardia, stanno operando per lo spegnimento di un incendio di tetto con impianto fotovoltaico a San Vito al Tagliamento in via Falcon Vial.

Al momento sono impiegati 7 automezzi (2 autobotti 2 autopompe, 2 autoscale,1 carro bambole, 1 autoradio).



L'edificio di tre piani è stato evacuato e non vi sono persone ferite.

Ancora da accertare le cause dell'incendio.

Più in generale sono 137 i vigili del fuoco che sono in servizio in Friuli Venezia Giulia nel giorno di Ferragosto. Sono 43 quelli in servizio al comando di Udine, dove anche se con ritmi ridotti proseguono anche quest'oggi le operazioni per ultimare le coperture dei tetti danneggiati dalla forte grandinata del 24 luglio scorso.

Inoltre rispettivamente 39, 27, 26 e 2 sono i vigili del fuoco in servizio rispettivamente a Gorizia Pordenone Trieste e nella sala operativa della direzione regionale.

In tutti e quattro i comandi della regione sono operative le squadre Aib (Antincendio Boschivo) in convenzione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e formate da personale in orario straordinario e sono attivi i distaccamenti stagionali vigili del fuoco a Grado e Lignano.