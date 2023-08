Infortunio e salvataggio in Val d’Arzino

VITO D’ASIO. I vigili del fuoco di Spilimbergo e la squadra speleo alpino fluviale di Pordenone sono intervenuti verso le 10.40 di martedì 15 agosto in località Curnila, a Vito d'Asio, per soccorrere una persona infortunatasi alla caviglia nei pressi del locale specchio d'acqua e impossibilitata a risalire il centinaio di metri che la separava dalla strada.

I pompieri, giunti sul posto, hanno imbarellato la persona infortunata e l’hanno trasportata in barella fino al piano stradale. Da qui la persona soccorsa ha provveduto a raggiungere autonomamente l'ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino.

La località Curnila, in Val d’Arzino, è frequentata da turisti, specie durante il periodo estivo, per la presenza di piccole spiagge naturali intorno all’Arzino, con l’acqua color cristallo. Un piccolo gioiello incastonato nelle Prealpi carniche, in particolare Cerdevol Curnila, uno dei luoghi di balneazioni selvaggi più affasciannti d’Europa.