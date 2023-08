Non si accontentano dei gioielli, i ladri rubano anche quattro fucili: bottino di 8 mila euro

FLAIBANO. Non solo gioielli: hanno portato via anche le armi. Il furto, per un valore di oltre 8 mila euro, è stato messo a segno in una abitazione in via Piave, a Flaibano.

I ladri sono presumibilmente entrati in azione tra le 17 e le 21 di lunedì 14 agosto. Dopo aver forzato una porta finestra della residenza, una volta all’interno sono riusciti a sottrarre un mobiletto in metallo contenente un anello in oro, 40 cartucce calibro 270, una carabina Mauser calibro 270, un fucile Beretta calibro 12, un fucile sovrapposto, una carabina ad aria compressa e altre due canne per fucili calibro 12, tutti regolarmente denunciati.

Il proprietario, un uomo di 27 anni, si rivolto ai carabinieri di Codroipo nella mattinata di martedì 15 agosto per denunciare il furto. Subito sono scattate le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Ladri in azione anche nell’azienda Floricoltura Tami in via 11 Settembre 2001 a Pradamano. Il titolare ha denunciato ai carabinieri di aver subito, tra il 24 luglio e il 13 agosto, il furto di attrezzi agricoli e utensili per un valore di 9 mila euro.