In montagna con i sandali, restano bloccati su un pendio: quattro giovani recuperati con l’elicottero

FORNI DI SOTTO. Tra le 18.30 e le.20.30 circa la stazione di Forni di Sopra del Soccorso alpino è intervenuta assieme al secondo elicottero dell'elisoccorso regionale per recuperare quattro giovani, tutti della provincia di Padova, bloccati su una frana lungo il sentiero 373, sui fianchi del monte Rua, dove già in passato è capitato di dover soccorrere altri escursionisti.

Il recupero del gruppetto da parte del personale del Soccorso alpino con l'ausilio dell'elicottero

Il gruppetto, due maschi e due femmine tra i venti e i trent'anni d'età, con un cane di taglia media, era partito al mattino dal rifugio Pussa in Val Settimana con l'intenzione di percorrere l'anello che tocca il Monte Rua, Casera Pramaggiore e poi rientra al rifugio Pussa.

Arrivati sul tratto franato a quota 2.000 metri hanno provato a traversare più volte senza riuscirci, anche perché indossavano dei sandali di gomma, finché hanno deciso opportunamente di chiamare i soccorsi. Essendo partiti tardi non sarebbero riusciti neppure a tornare indietro in tempo prima del buio, trovandosi appena a metà del cammino. L'elisoccorso ha sbarcato il personale sanitario e imbarcato un tecnico cinofilo del Soccorso alpino, considerata la presenza del cane, e con diverse verricellate ha imbragato e recuperato i quattro e l'animale per lasciarli a Forni di Sopra, da dove sono poi rientrati autonomamente.