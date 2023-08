Si scontra con un’auto, motociclista ferito

FORGARIA NEL FRIULI. Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di martedì 15 agosto lungo la ex strada provinciale 41, a Forgaria nel Friuli, in località Sompcornino.

L’uomo, che stava viaggiando in sella alla sua due ruote, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrato con una vettura e, a seguito dell’impatto, è rovinato sull’asfalto.

Scattato l’allarme, gli infermieri della Centrale Sores di Palmanova hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l'elisoccorso. La persona che si trovava alla guida della motocicletta è stata trasportata a bordo dell’elicottero del pronto intervento medico all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni stabili, cosciente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto di strada interessato dall’incidente.