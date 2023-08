Le dicono al telefono che il nipote ha urgente bisogno di cure, lei consegna 5 mila euro e gioielli a uno sconosciuto: pensionata truffata

ARTEGNA. L’ha contatta al telefono, fingendosi un conoscente, e l’ha convinta che il nipote avesse bisogno di denaro per delle cure sanitarie urgenti, poi si è presentato a casa sua ed è riuscito a farsi consegnare cinque mila euro in contanti e monili in oro.

Vittima dell’ennesima truffa ai danni di persone anziane è una pensionata che risiede in via San Leonardo ad Artegna.

La donna, il pomeriggio di lunedì 14 agosto, era stata chiamata da un uomo che le aveva riferito che il suo familiare stava male e aveva la necessità di essere soccorso in tempi rapidi. Servivano subito dei soldi. Poco dopo, alla porta dell’abitazione della donna, ha suonato una persona riferendo di dover ritirare l’importo per le cure.

Soltanto successivamente l’anziana si è resa conto di essere stata truffata e si è rivolta ai carabinieri di Osoppo per denunciare quanto era accaduto.