Ferragosto a Lignano: in spiaggia arriva la Befana, c'è anche l'elezione di Miss Anguria

Riti e tradizioni in spiaggia a Lignano, come all'ufficio “Sette Bis” di Pineta dove, acclamata dalla folla, è sbarcata la Befana, giunta a bordo di un pedalò: come consuetudine ha offerto le caramelle a tutti i bagnanti, per la gioia soprattutto dei più piccoli. Spazio, poi, all’ormai immancabile “anguriata” in riva al mare, con l’elezione di Miss Anguria.

01:11