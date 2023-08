Spettacolo nel cielo di Lignano, in due giorni 8 mila chili di fuochi d'artificio

La sera di Ferragosto, alle 23.30, il primo appuntamento con i fuochi d’artificio a Lignano. La tradizione di Ferragosto vuole che siano sparati da Sabbiadoro, permettendo a tutti di vederli dalla spiaggia, ma anche dalle terrazze di palazzi e hotel. Mercoledì 16 agosto, invece, lo spettacolo si sposterà a Pineta con i colori e la magia dell’“Incendio del mare” in grado di sbalordire i turisti tra la Pagoda e la piazza Marcello D’Olivo. I preparativi per i fuochi fervono ormai da mesi, perché per gli spettacoli di Lignano, la famiglia Ianotta, di Caserta, prepara ogni singola “bomba”. La ditta Iannotta Fireworks è nata nel 1720 e i due fratelli Angelo e Romolo sono l’ottava generazione e da circa 18 anni curano gli spettacoli pirotecnici lignanesi. Nella due giorni di Lignano saranno sparati complessivamente 8 mila chili di fuochi d'artificio. (intervista di Sara Del Sal / videoproduzioni Petrussi)

05:42