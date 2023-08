Bambino in bicicletta investito da un’auto sulle strisce pedonali: ricoverato in ospedale

PORCIA. Un bambino di 7 anni, in sella alla sua bicicletta, è stato investito sulle strisce pedonali da un’auto a Porcia, in via Correr. Sbalzato per due metri, ha riportato un trauma cranico non commotivo e lesioni meno gravi.

L’incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 16 agosto. Sul posto sono intervenuti il personale di un’ambulanza e l’elicottero, decollato da Udine, e gli agenti della polizia locale di Porcia per i rilievi del caso.

Il minore, del posto, è stato soccorso e inizialmente medicato in un vicino negozio d’abbigliamento.

Il conducente dell’auto, accortosi dell’accaduto, si è prontamente fermato per avviare i soccorsi e collaborare con i vigili.