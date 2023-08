Ancora casi di Covid a Pordenone: Ferragosto con le mascherine in ospedale

Ferragosto con la mascherina anti-Covid al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli a Pordenone: i medici Dina Giordani e Simone Candelori erano in prima linea per curare le infezioni respiratorie di due anziani aggrediti dal virus. Le ferie sono rimandate anche per la squadra di medici, infermieri e operatori socio-sanitari di turno per fronteggiare le emergenze: Alessia Modanese, Roberta Rinaldi, Maria Carmela Emma, Nicola Girardi, Fabrizio Nicotra, Carlo Stefanon, Federica Del Savio.

«Un giorno di lavoro come un altro – hanno detto i professionisti –, fa tutto parte del mestiere». Numeri bassi per i casi di Covid nell’area dedicata, ma la prudenza è massima per garantire la sicurezza sanitaria nella struttura ospedaliera. «Non abbassiamo la guardia – ha rilevato la dottoressa Giordani – e monitoriamo costantemente la situazione adottando le misure necessarie». Malori e crisi passeggere nel bollettino provvisorio al primo turno del 118 a Ferragosto. A chiedere assistenza sono soprattutto pazienti anziani con il medico in ferie.

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco di Pordenone: a Ferragosto interventi per domare un incendio a San Vito al Tagliamento, poi uno a Sacile e controlli sul territorio. «Siamo a disposizione come sempre per garantire la sicurezza a tutti – ha osservato il capoturno Guglielmo Pujatti – e le ferie sono rinviate di qualche giorno per la nostra squadra». Di servizio a Ferragosto anche la squadra dei vigili del fuoco volontari di Sacile, nel distaccamento temporaneo e condiviso con la Protezione civile. Il progetto della nuova caserma in via Bandida è partito, ma i tempi non sono brevi.