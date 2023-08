Quando lo sport unisce: bici, judo e danza, in Carnia il primo memorial per Cristian Zozzoli

PAULARO. Lo sport che unisce. Che fa crescere e stringere legami, che crea amicizie, che fa comprendere cosa significhi giocare in squadra, che diventa momento di unione e veicolo d’amore. Era tutto questo lo sport per Cristian Zozzoli, morto a 10 anni per una endocardite al cuore. E in suo ricordo che sabato 19 e domenica 20 a Paularo, paese di cui è originario il papà Rudy, si svolgerà il primo memorial “Carnia Incarojo Classic”.

Un evento che coinvolgerà oltre 250 bambini e ragazzi promosso dalla Carnia Bike, associazione sportiva impegnata in prima linea nell’educazione all’uso della bicicletta tra i più giovani, in collaborazione con le associazioni Judo club Tolmezzo, Ginnastica Gemonese, Mtb Velox Paularo, Carnia Bike, Asd Ciclistica Bujese e il Comune di Paularo.

«Lo sport è un elemento fondamentale nella crescita per la salute, la coesione, l’altruismo e per saper vivere in modo rispettoso ed educato assieme agli altri – ha dichiarato il sindaco Marco Clama –. Cristian era un ragazzo speciale che ha lottato fino all’ultimo contro una malattia repentina e aggressiva insegnandoci che dobbiamo vivere approfittando di ogni attimo, che dobbiamo imparare ad apprezzare tutto della nostra vita e, soprattutto, dobbiamo lottare come dei leoni, esattamente come ha fatto lui, contro ogni avversità per poter rinascere più forti di prima».

Il programma per sabato

Si inizierà, dunque, sabato 19, in località Saletti, vicino al campo sportivo, con la prova di ciclismo fuori strada dedicata alle categorie giovanili (alle 13 ritrovo e riunione tecnica, alle 15 partenza delle gare e alle 17 party di premiazione).

Il programma per domenica

Domenica mattina spazio alla prova di ciclismo su gara riservata alle categorie giovanili della Federazione ciclistica italiana su un circuito in centro storico.

Si comincerà alle 9.30 con la cerimonia di apertura con la coreografia di ballo a cura di Cristian “Kiki’assieme ai bambini delle elementari di Paularo sulle note della canzone “Supereroi”.

Alle 10 partenza delle gare e alle 12, al parco giochi Saletti, dimostrazione del Judo club Tolmezzo e della Ginnastica Gemonese a cui seguiranno le premiazioni dei partecipanti.

«Grazie alla collaborazione di tante realtà istituzionali, sportive, private e insieme ai genitori di Cristian, Arianna e Rudy – dichiara il presidente di Carnia Bike Fabio Forgiarini – siamo riusciti a promuovere un evento dedicato allo sport e ai valori importanti che da anni ci impegniamo a trasmettere ai ragazzi. Ringrazio gli sponsor che ci hanno sostenuto, PrimaCassa Fvg, Fondazione Friuli, A2A Life Company, Promoturismo Fvg, la Regione, il Comune e tutte le altre aziende e le persone che ci hanno supportato per realizzare questa manifestazione».

Una due giorni di sport in cui i protagonisti assoluti saranno tantissimi bambini e ragazzi impegnati nelle diverse discipline. Tutti uniti per ricordare Cristian e il suo amore per lo sport e per la vita. Tutti uniti per fr propri e trasmettere i valori di unione, coesione e amicizia.