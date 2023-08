Petardi e fumogeni in tribuna durante la Coppa Carnia: Daspo a cinque tifosi che avevano causato il ferimento di tre persone

GEMONA. Cinque Daspo per i tifosi che durante la finale di Coppa Carnia, svoltasi sabato 12 agosto allo stadio “Simonetti” di Gemona, avevano acceso fumogeni e petardi in tribuna, la cui esplosione aveva causato il ferimento di tre persone (di cui due bambini di 10 e 11 anni).

Il questore di Udine Alfredo D’Agostino, nella giornata di mercoledì 16 agosto, ha emesso i provvedimenti nei confronti di cinque tifosi, italiani di età compresa tra i 24 e i 42 anni.

Sono stati tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria dall’Arma dei Carabinieri che, in occasione dell’incontro, aveva garantito i relativi servizi di ordine pubblico.

Nei confronti degli stessi il questore ha emesso i Daspo, per un periodo che oscilla tra i 2 anni e gli 8 anni, a seconda delle responsabilità accertate e dei precedenti specifici.

I divieti in questione riguardano tutte le manifestazioni calcistiche che si disputino sul territorio nazionale; nei confronti di un recidivo è stato inoltre prescritto l’obbligo di firma in Questura per 4 anni.