Scontro tra auto in centro a Udine, due feriti

UDINE. Incidente verso le 9.15 di mercoledì 16 agosto tra due macchine lungo via Luigi Moretti, all’altezza dell’incrocio con via Fiore dei Liberi, nei pressi di piazzale XXVI Luglio a Udine.

Nello scontro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, entrambi i conducenti hanno riportato lievi contusioni. Danni ingenti, invece, per i veicoli.

Nella zona, durante le operazioni di rimozione dei mezzi, si è registrato qualche rallentamento al traffico.