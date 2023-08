San Vito al Tagliamento, tetto in fiamme a Ferragosto: i vigili del fuoco salvano un gatto

Ancora pochi minuti e le fiamme avrebbero intaccato anche il resto dello stabile. È terminato poco prima delle 22 di martedì 15 agosto l'intervento dei vigili del fuoco di Pordenone che per ore, il giorno di Ferragosto, sono stati impegnati a San Vito al Tagliamento per domare un incendio sviluppatosi sul tetto di un'abitazione in via Falcon Val. Durante le operazioni di verifica post-incendio e di messa in sicurezza i vigili del fuoco hanno trovato un gatto nascosto in una stanza dell'alloggio e hanno provveduto a portarlo fuori dall'appartamento, invaso dal fumo, e riconsegnarlo ai padroni.

