Ancora vandali sulla spiaggia di Lignano: ombrelloni spezzati e attrezzature danneggiate

LIGNANO. Ancora danneggiamenti lungo la spiaggia di Lignano. Nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 agosto sono stati presi di mira gli uffici 13 e 14 di Sabbiadoro.

«Hanno rotto cinque ombrelloni e hanno messo tutte le attrezzature in disordine - conferma Salvatore Sapienza, referente per il sindacato balneari Fvg -. Purtroppo capita spesso.

Lignano, vandali sulla spiaggia: ombrelloni danneggiati

La scorsa settimana era toccato agli uffici 8,9 e 10 e c'erano stati danni piuttosto importanti. La vigilanza c'è, ma controllare una spiaggia così grande non è semplice. Lavoriamo tanto e ci dobbiamo scontrare anche con chi non ha alcun rispetto per gli altri. Siamo amareggiati.

Per noi la cosa più importante è la sicurezza dei clienti e per questo ogni giorno ripuliamo la spiaggia da cima a fondo, ma se riuscissimo a evitare anche questi sgradevoli atti vandalici sarebbe sicuramente meglio».