Pordenone, scontro fra due auto e un bus lungo il ring: code e disagi

PORDENONE. Incidente stradale alle 11.30 di giovedì 17 agosto, tra due auto e un bus dell’Atap a Pordenone, in via Pola, lungo il ring. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale della città del Noncello i veicoli sono entrati a contatto e una delle macchine è finita contro un albero.

Al vaglio l’ipotesi che uno dei dei conducenti sia stato colto da malore. Sul posto, insieme ai vigili urbani, personale del 118 e vigili del fuoco.

L’incidente è successo lungo una via molto trafficata, l’interruzione della quale, per provvedere ai soccorsi, ha inevitabilmente creato code e disagi.