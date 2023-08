Sequestro di droga alla stazione delle corriere di Tolmezzo: denunciati due giovani, altri segnalati alla Prefettura

La Polizia del Commissariato di Tolmezzo e la Polizia locale della Comunità di montagna della Carnia, supportata da personale dei comandi di Pordenone e Fontanafredda, hanno eseguito, sabato 12 agosto, una vasta operazione di controllo straordinario nei pressi della stazione autocorriere di Tolmezzo, allo scopo di contrastare lo spaccio di droga e la microcriminalità.

All’operazione ha partecipato anche un’unità cinofila antidroga della Polizia locale di San Michele al Tagliamento-Fossalta di Portogruaro.

Sono stati accuratamente ispezionati tutti i luoghi della stazione delle autocorriere: banchine, bagni, sala di attesa. Inoltre sono stati controllati i parchi giochi, le aree verdi soprattutto quelle frequentate da bambini, la zona argine del fiume But dietro l’ospedale di Tolmezzo e tutte le aree sensibili del centro città.

Nel corso del servizio sono state identificate e controllate 50 persone. Due di nazionalità spagnola, di 31 e 26 anni, sono stati indagati a piede libero alla Procura di Udine per detenzione, finalizzata allo spaccio, di sostanze stupefacenti.

Sono stati segnalati alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti tre maggiorenni, due di nazionalità spagnola e uno di nazionalità italiana, insieme a due minorenni, uno di nazionalità italiana e uno di nazionalità ungherese.

Gli agenti hanno sequestrato 60 grammi di hashish, 20 di marijuana, 15 di ketamina, altri medicinali contenenti oppiodi, non accompagnati da prescrizione medica e materiale destinato al confezionamento, spaccio e consumo.

I dati emersi dal controllo straordinario verranno successivamente elaborati per controllare i soggetti pregiudicati che sono stati identificati anche per l’emissione di misure di prevenzione del questore e per sviluppare ulteriori indagini.