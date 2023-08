I colleghi

Tragedia sul Mangart, il cordoglio del Soccorso alpino per i due finanzieri morti: «Erano due bravissimi alpinisti»

Incredulo il capostazione di Cave del Predil: «Per me erano come due figli». Il presidente nazionale del Cnsas, Maurizio Dellantonio: «Continueremo la nostra opera di aiuto al prossimo anche in ricordo del loro prezioso contributo»