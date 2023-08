I desideri di coach Vertemati: "Ecco come sarà la mia Apu"

Coach Adriano Vertemati, la nuova guida dell’Apu Old Wild West ha fretta. Di andare al Carnera a costruire la sua creatura. Un'intervista al volo quella concessa dall'allenatore di Udine, pronto a svelare in anteprima come dovrà essere la "sua Apu". «Perché ho scelto Udine? Semplicemente perché all’Apu non si può dire di no. Al di là della categoria, è una piazza molto ambita con una società seria e ambiziosa che ti dà modo di lavorare in un certo modo». (intervista Antonio Simeoli / videoproduzioni Petrussi)

03:36