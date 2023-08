Auto centra un palo e finisce contro una corriera: tre feriti

A Udine, in viale Palmanova, incrocio via Paparotti, un incidente stradale ha coinvolto una vettura finita contro una corriera, dopo aver impattato contro un palo.

Tre persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico proveniente da Udine con gli equipaggi di un'ambulanza e dell'automedica.

Il rientro al nosocomio del capoluogo friulano è in codice giallo per due persone e in codice verde per una altra persona (gli occupanti la vettura).

Attivati dagli infermieri della sala operativa della Sores, la forza pubblica (carabinieri della Compagnia di Udine) e i vigili del fuoco del Comando di Udine.