Auto finisce fuori strada, ferito il conducente

PRECENICCO. Il conducente di un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L'incidente si è verificato attorno alle 7.30 di sabato 19 agosto, lungo la strada statale 14, a Casali Viotto, nel comune di Precenicco.

Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Latisana per la messa in sicurezza e i carabinieri per i rilevi. L'uomo alla guida della vettura è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Latisana