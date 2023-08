lignano

Malore fatale mentre è in mare: muore ex manager di 87 anni davanti alla moglie

In suo aiuto si sono subito precipitati due bagnini che l’hanno portato sulla battigia. Le operazioni sono durate più di mezz’ora, ma tutti i tentativi di rianimare l’87enne sono risultati vani e non è stato possibile fare altro se non constatarne il decesso

Francesca Artico