Gira in auto senza revisione e assicurazione, multa da 169 euro

SACILE. Multa di 169 euro a un automobilista privo della revisione del veicolo: la polizia locale ha elevato la maxi sanzione durante i controlli su strada.

«La polizia locale non va in ferie: presidiamo il territorio per garantire la sicurezza in città». Stefano Antonel, comandante della polizia municipale, coordina la squadra di otto agenti che si fanno in quattro, sul territorio, per ventimila residenti. Altri due agenti potenzieranno la squadra nei prossimi mesi.

«I controlli in via Ronche non hanno portato a sanzioni sulla viabilità modificata dal cantiere aperto da LTa – ha sottolineato Antonel –. Le pattuglie sono sempre su strade e piazze per monitorare il rispetto delle norme, nel piano di potenziamento della sicurezza coordinato dalla questura di Pordenone. La multa di 169 euro è stata comminata per la mancata revisione di un veicolo».

Controlli anche serali in centro storico e piazza del Popolo dove i “furbetti” lanciano le auto contromano dopo le 22, come è capitato nel fine settimana. «Verifiche in corso sulle infrazioni – ha aggiunto Antonel – e siamo impegnati anche sul fronte degli abbandoni di rifiuti, spesso dopo le segnalazioni dei cittadini. La collaborazione con le altre forze dell’ordine e il gruppo dei volontari per la sicurezza, andrà avanti per tutta l’estate».

Undici settimane di controlli estivi a tolleranza zero: la “task force” è partita nel primo fine settimana di giugno, con quindici multe comminate in 48 ore e le pattuglie del comandante Antonel hanno intensificato i controlli. «La fase delle assunzioni degli agenti è in fase avanzata», ha assicurato Francesco Morabito, assessore alla sicurezza. L’ipotesi di aumentare il servizio per gli ausiliari del traffico Lsm ha i contorni della concretezza e ci sono anche i volontari civici per la sicurezza che confermano il servizio al fianco degli agenti municipali, nel controllo del traffico e delle soste.

L’assessore Morabito ha aperto il tavolo sulla sicurezza urbana due mesi fa con il sindaco Carlo Spagnol, le forze dell’ordine, associazioni, volontari civici per la sicurezza, cittadini. Gli ausiliari del traffico Lsm comminano multe sulle strisce blu e potrebbero diventare una squadra in campo anche nella “movida”, quando piazza del Popolo e piazza Duomo hanno soste in doppia fila, fuori stallo. «Non escludiamo – aveva anticipato il sindaco Spagnol – l’intesa per unire le forze con altri Comuni vicini, in modo tale da ampliare la copertura nei fine settimana. Altre ipotesi sono allo studio».

L’accordo con un Comune partner (sul modello dell’intesa tra Pordenone e Cordenons) potrebbe essere stretto con Caneva o Brugnera