Si scontra con un’auto, grave un motociclista

A causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti un motociclo e un’autovettura, il traffico è rimasto temporaneamente bloccato sulla statale 52 bis “Carnica” a Paluzza.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, le squadre Anas, il 118 e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Il motociclista è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.