Sviene per un malore in ferrata: soccorso con l'elicottero

MEDUNO. La stazione di Maniago del Soccorso alpino è intervenuta con 11 tecnici sul lago di Redona per coadiuvare l'elisoccorso regionale. La chiamata è arrivata al Nue112 verso le 10.30 di sabato 19 agosto da parte di una persona che riferiva il malore occorso al compagno di salita con cui stava percorrendo la Ferrata Valmeduna - di recente realizzazione - vicino al lago di Redona e la Sores ha allertato i soccorritori.

L'elicottero si è portato direttamente sulla verticale dove si trovava la persona, che era a circa metà percorso, e l'ha recuperata con il verricello. L'uomo era svenuto mentre percorreva la ferrata, probabilmente per un colpo di calore.

L'itinerario della ferrata, di per sé già impegnativa, è infatti completamente esposto a sud e alle 10.30 il sole batte già dal primo mattino la parete. Alle 11 le operazioni erano già concluse: l'uomo, che si era già ripreso un po' in parete, motivo per cui è stato recuperato con il verricello assieme al tecnico di elisoccorso, è stato consegnato all'ambulanza diretta a Pordenone.