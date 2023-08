UDINE. Cinque balle di fieno sono andate a fuoco nella tarda serata di sabato 19 agosto in un terreno agricolo di viale Adino Basaldella, nel quartiere Di Giusto. Poco prima delle 23 sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di via Popone, che hanno estinto l’incendio ed evitato così che si propagasse. Ignote al momento le cause del rogo.