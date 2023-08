Cade con la bici in montagna e il freno le perfora l'addome: trasportata in ospedale con l’elicottero

Pomeriggio movimentato, quello di domenica 20 agosto, per il Soccorso alpino, con cinque interventi in contemporanea tra Alpi Giulie e Alpi Carniche rivolti a escursionisti assieme a Guardia di finanza, elisoccorso regionale e ambulanza.

TARVISIO

La stazione di Cave del Predil assieme alla Guardia di finanza ha soccorso tra le 13 e le 14.30 circa una donna scivolata in una scarpata sul Monte Lussari che si è procurata vari traumi e una frattura al polso.

È caduta scendendo dalla cima lungo la stradina che porta al santuario.Da lei si sono portati circa sei soccorritori. La donna è stata stabilizzata, imbarellata e trasportata a spalle fino alla seggiovia e con questa a valle per affidarlo all'ambulanza. Si tratta di una cittadina maltese che era con un gruppo in visita al santuario

TREPPO LIGOSULLO

Tra le 13 e le 16.30 è stato soccorso un uomo residente sul posto – del 1978 – che stava risalendo con il figlio in località Treppo il Riu Mausan, un torrente secco, quando mettendo male il piede è caduto procurandosi una doppia frattura a braccio e spalla.

La Sores ha allertato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino,la Guardia di finanza i vigili del fuoco, l'elisoccorso regionale. L'intervento si è protratto più del dovuto perché la posizione dell'uomo era di difficile localizzazione, non essendoci rete telefonica.

I soccorritori della stazione di Forni Avoltri, squadra di Paularo, si sono portati a piedi sul posto, risalendo il greto del torrente e chiamando a voce il disperso finché lo hanno raggiunto: si trovava quasi all'inizio del torrente stesso.

Anche il recupero non è stato semplice dato che in alto c'era turbolenza e per l'elicottero è stato complesso trovare le condizioni per calare il tecnico con il verricello.

Le squadre di terra hanno coadiuvato le operazioni di imbarellamento e di preparazione del terreno e il ferito è stato recuperato a bordo e portato in ospedale.

PAULARO

Tra le 14.20 e le 16 circa una parte del le squadre di Paularo si è staccata d lle operazioni di Treppo per portarsi a Casera Pizzul a soccorrere una donna di San Daniele del Friuli – del 1991 – la quale è caduta mentre scendeva in sella alla sua bici elettrica, in corrispondenza di un tornante poco sotto la malga a quota 1300 circa.

Nella caduta il freno le ha perforato l'addome. La donna è rimasta sempre cosciente. Soccorsa dell'equipaggio medico sanitario dell'elisoccorso e stabilizzata con l'aiuto delle squadre di terra è stata imbarellata, imbarcata a bordo ed elitrasportata a Udine.

FORNI DI SOPRA

Alle 15.40 è scattato un intervento di soccorso per una persona con caviglia scomposta nei pressi della seggiovia del Varmost. Sul posto le squadre di Forni di Sopra e l'elisoccorso regionale.

La persona soccorsa è una donna di Latisana sulla sessantina: l'incidente è avvenuto in cima alla pista Varmost3, dove la donna, mettendo male un piede su un sasso mentre scendeva, si è fratturata la caviglia in maniera seria.

È stata recuperata con il verricello dal personale dell'elisoccorso regionale coadiuvato dalle squadre di terra, due soccorritori della stazione di Forni di Sopra e due vigili del fuoco.

TARVISIO

Alle 16.40 è scattato un altro intervento per la stazione di Cave del Predil assieme a Guardia di finanza, vigili del fuoco e elisoccorso regionale in Val Bartolo per le conseguenze di un trauma facciale ad una persona in bicicletta.