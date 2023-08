Udine, la processione per San Rocco: il quartiere celebra anche i 100 anni della parrocchia

Grande partecipazione nel quartiere di San Rocco per i cento anni dall’inaugurazione del campanile annesso alla chiesetta cinquecentesca, e per i sessant’anni dall’istituzione della parrocchia. La comunità di fedeli si è ritrovata dalle 17.30 per assistere al concerto delle campane ultracentenarie, seguito dalla solenne celebrazione eucaristica da parte di don Emmanuel Runditse. Al termine c’è stata una processione con la statua del patrono attraverso le vie del quartiere e la benedizione con una speciale invocazione a San Rocco. Un santo la cui devozione, come ha ricordato don Emmanuel, che ha origini antiche, fin dalla sua morte avvenuta il 16 agosto 1379. Un’esistenza, la sua, spesa al servizio degli ammalati, e alle vittime della peste in particolare (Videoproduzioni Petrussi))

01:29