Allarme caldo sulla Marmolada: sul ghiacciaio una temperatura di 13 gradi

Temperature che sfiorano i 30 gradi già prima di mezzogiorno nelle località di fondovalle del Trentino Alto Adige dove nella giornata sono previsti anche 38-39 gradi.

Ai 3.343 metri di Punta Penia sulla Marmolada domenica pomeriggio la colonnina di mercurio ha superato i 13 gradi, mezzo grado in più rispetto alla tragica domenica 3 luglio del 2022 quando il crollo della calotta sommitale causato dalle elevate temperature provocò la valanga che travolse una ventina di persone uccidendone undici.

Lunedì mattina oltre i 3.000 metri si registra una temperatura di 10 gradi. Lo zero termico è previsto attorno ai 4.700 metri.

A soffrire però non sarà solo la Regina delle Dolomiti, ma tutti gli apparati glacio-nevati del Nord Italia e dell'arco alpino. Certi valori oltre i 5mila metri di zero termico potrebbero creare problemi anche al Monte Bianco, che potrebbe vedere temperature eccezionali sopra lo zero anche in vetta a 4810 metri.