Marito e moglie dormono, i ladri entrano in casa e rubano soldi e preziosi per 17 mila euro

LIGNANO. Sono entrati in casa mentre marito e moglie stavano dormendo e hanno messo a segno un colpo da oltre 17 mila euro. È successo nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 luglio, tra l'1 e le 5, a Lignano.

La coppia, in vacanza per qualche giorno nella località balneare friulana, non si è accorta di nulla. I malviventi, dopo aver frugato nella stanze, hanno portato via tutto ciò che di prezioso sono riusciti a trovare: un orologio Rolex Datejust, monili in oro e anche 400 euro in contanti. Poi, dopo aver svaligiato l'appartamento, sono fuggiti senza lasciare alcuna traccia utile alle indagini.

È stata la donna, una 49enne residente a San Vito al Tagliamento, ad accorgersi del furto e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro, che stanno svolgendo indagini.