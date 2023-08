Gli auguri del premier Meloni per i 100 anni della partigiana Del Din: «Grazie per la sua costante testimonianza di amore per la Patria e per la libertà»

«Auguri di buon compleanno a Paola Del Din per i suoi 100 anni. Ho avuto il piacere di incontrare più volte e conoscere questa donna straordinaria, patriota e Medaglia d'Oro al Valor militare per il coraggio dimostrato durante la Resistenza nelle file delle Brigate Osoppo. Oggi, tutti noi, le facciamo i nostri auguri e la ringraziamo per la sua costante testimonianza di amore per la Patria e per la libertà».

Parole di affetto quelle che accompagnano gli auguri della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che citò la storia proprio della partigiana nella sua lettera al Corriere della Sera in occasione del suo primo 25 aprile da premier.

Agli auguri della primo ministro si sono aggiunti quelli di Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. «Una grande italiana, una donna che è di diritto nella storia del nostro Paese. Paola Del Din oggi compie 100 anni e a lei vanno i miei più sentiti e affettuosi auguri. La professoressa Del Din è stata e continua ad essere un esempio di amore e dedizione nei confronti della nostra Nazione. Durante la seconda guerra mondiale ha lottato con coraggio per la libertà dei suoi concittadini, per poi continuare a tramandare soprattutto ai giovani i valori patriottici che sono stati e sono ancora oggi i suoi ispiratori. Tutti dobbiamo ringraziare la professoressa Del Din, iniziando da chi fa politica e rappresenta le Istituzioni, perché ci insegna il significato di essere italiani».

Un messaggio di gratitudine a Paola Del Din è arrivato anche dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: «Una combattente, oggi come allora, impegnata con tenacia a raccontare la resistenza durante la seconda guerra mondiale, guidata dall’amore per il proprio Paese. Scegliere di credere nei propri valori anche mettendo a rischio la propria vita rappresenta un esempio per tutti noi e, soprattutto, per i nostri giovani».