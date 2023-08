Vanno a fuoco gli elettrodomestici, rogo nella taverna di una casa

AZZANO DECIMO. Un incendio che rischiava di avere conseguenze ben peggiori se non fosse stato per la prontezza dei vigili del fuoco di di Pordenone, intervenuti alle 6 del mattino di martedì 22 agosto, con la squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento, ad Azzano Decimo, in via Santa Santa Croce, per l'incendio di alcuni elettrodomestici all'interno di una taverna di un'abitazione.

I pompieri, che nell’intervento hanno dovuto operare indossando maschere e altri dispositivi di protezione individuale, sono entrati nei locali saturi di fumo e, con l'utilizzo della termocamera, hanno individuato l'incendio e spento le fiamme utilizzando un estintore idrico.

Successivamente hanno provveduto ad areare i locali per far uscire il fumo, ripristinando le condizioni di sicurezza.

Il rapido e risolutivo intervento ha permesso di evitare la propagazione delle fiamme ad altri locali dell’edificio. Nessuna persona è rimasta coinvolta in maniera diretta nel rogo.