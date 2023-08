I ladri svaligiano la sala slot: sfondano la porta d’ingresso e fuggono con un bottino di 10 mila euro

SAN DANIELE. Colpo da diecimila euro alla sala slot Macau in via Tagliamento a San Daniele del Friuli. I ladri, nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 agosto, sono riusciti a introdursi nel locale dopo aver forzato la porta di ingresso, in un orario compreso tra le 23 e l’una, prima di fuggire con un bottino stimato in circa 10 mila euro, in contanti.

I proprietari della sala slot, appena accortisi del furto subito, hanno sporto denuncia ai carabinieri nella mattinata di martedì 22 agosto: subito sono scattati gli accertamenti da parte degli uomini dell’Arma per risalire ai responsabili del furto.