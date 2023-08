Un secolo di Storia: Paola Del Din compie 100 anni

Irriducibile, ferma e fiera: Paola Del Din, medaglia d’oro al valor militare, si racconta. Un messaggio per i giovani: «Studiate, la cultura serve per tutto, anche per fare il formaggio». L’incontro con Meloni? «Le ho detto cosa penso di Mussolini»

Anna Buttazzoni